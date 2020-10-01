بسبب نزيف حاد بالمخ في ذمة الله الفنان المسرحي ياسر عبد اللطيف

الخرطوم: محاسن

توفي المخرج والفنان المسرحي الكبير ياسر عبد اللطيف بعد معاناة مع المرض ومكوثه بالمستشفى فترة طويلة بسبب تعرضه لنزيف حاد بالمخ ونقله للعناية المركزة بمستشفى علياء في السلاح الطبي.

الجدير بالذكر ان الفنان المسرحي ياسر عبد اللطيف مخرج وممثل وأكاديمي مسرحي سوداني، عمل في العديد من الأعمال الفنية المسرحية والتلفزيونية بدمشق والقاهرة والخرطوم.

درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، كما عمل معيداً ومساعد تدريس في دمشق حتى العام ٢٠١٣م.. وعاد للخرطوم وأسس (المختبر المسرحي) في ٢٠١٤، وقدم من خلاله عدة مشاريع بالإضافة للإشراف على تدريب الشباب.

ياسر من الفنانين المهمين على الساحة المسرحية السودانية والإقليمية اليوم، وله مساهمات نظرية وإنتاجية بارزة.