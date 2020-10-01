معارك ثارية في الدوري الممتاز اليوم الهلال لتأكيد الصدارة والمريخ يبحث عن العودة القوية

الخرطوم : السوداني

يسعى الهلال الى تاكيد صدارته لبطولة الدوري الممتاز وذلك عندما يقابل نظيره الخرطوم الوطني، في مباراة مهمة اليوم بملعبه.

ويدخل الهلال صاحب المركز الاول المباراة برصيد (60) نقطة، وهو ما يفرض عليه العمل للمحافظة على الترتيب الصداري والسعي لتلافي اي تعثر خاصة في ظل رغبته في تحقيق لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري.

ويعيش”الأزرق” بقيادة مدربه الفاتح النقر أفضل أيامه بعد تحقيقه لثلاثة انتصاراتٍ على التوالي ما جعله في ترتيب أندية الممتاز.

ولن تكون مباراة اليوم سهلة بالنسبة للخرطوم الوطني بقيادة مدربه الكابتن ابراهيم حسين ( ابراهومة) الذي يبحث عن تحقيق المفاجاة والفوز والوصول الي النقطة رقم (33).

ويعمل الخرطوم الوطني للابتعاد عن مناطق الخطر خاصة في ظل المستويات المتذبذبة له خلال هذا الموسم.

وبالمقابل، يستضيف استاد الخرطوم مواجهة مهمة بين المريخ صاحب المركز الثاني في روليت المنافسة والباحث عن العودة من جديد لسكة الانتصارات، ويلاقي الاحمر منافسه الفلاح عطبرة.

ويسعى المريخ إلى استعادة سكّة الانتصارات اليوم بعدما خسر نقطتين في المباراة الماضية امام الاهلي الخرطوم عقب التعادل معه بهدفين لكل.

ويملك الاحمر في رصيده (55) نقطة بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي.

ولن يكون طريق”الأحمر” إلى تحقيق هدفهم بالعودة للفوز سهلاً لكوّن أنّ المنافس يطمح في تحقيق نتيجة جيّدة تعينه على تجاوز محطة المركز الثالث عشر برصيد”26″ نقطة.

ويستضيف ملعب استاد الخرطوم كذلك مباراة مهمة بين هلال الابيض وضيفه مريخ الفاشر، وتكمن اهمية المباراة في رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز.

ويملك ممثل الأبيض في جعبته”50″ نقطة، ويتواجد في المركز الثالث، وسيضع في حساباته تقليص الفارق بينه والمريخ والذي اتسّع إلى خمس نقاط.

أمّا المريخ الفاشر يتطّلع إلى حسم نتيجة اللقاء لصالحه، إذ يحتّل الفريق المرتبة الخامسة برصيد”44″ نقطة.

وفي باقي المباريات ، يواجه هلال كادوقلي”20″ نقطة، هلال الفاشر”31″ نقطة. بملعب نادي الأسرة، ويواجه الأهلي مروي”36″ نقطة، نظيره الأهلي شندي”36″ نقطة، ويلعب الأمل عطبرة”49″ أمام حي العرب بورتسودان”44″، فيما سيواجه الأهلي الخرطوم”28″ نظيره الأهلي عطبرة”17″ نقطة، ويلتقي الرابطة كوستي”25″ نقطة بحي الوادي نيالا الذي يملك”41″ نقطة.