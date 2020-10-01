في تطور مفاجئ شداد يعلن الموافقة على قيام جمعية ( اكتوبر) بالمريخ

الخرطوم : السوداني

عقد رئيس اتحاد الكرة، كمال شداد اجتماعاً بمعية النائب الاول اللواء عامر عبد الرحمن في حضور رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني واعضاء مجلس الادارة معتز الشاعر، وحسين اب قبة مع وفد مجلس المريخ الذي قاده رئيس النادي ادم عبد الله (سوداكال) الى جانب الاعضاء محمد موسى الكندو واحمد مختار والصادق مادبو وعلي ابشر بالاضافة الى الكابتن هيثم الرشيد.

وناقشت الجلسة حيثيات القرارات التي اصدرها الاتحاد خلال وقت سابق والخاصة بملف النظام الاساسي بنادي المريخ، كما طرح مجلس الادارة رؤيته ونتائج التحركات التي قام بها خلال الايام الماضية، واطلع سوداكال شداد على آخر التطورات الخاصة بموقف المجلس من الجمعية العمومية المرتقبة في الثالث من اكتوبر وتمسك جميع الاعضاء بقيامها.

ومن جانبه اكد رئيس المريخ، سوداكال ان مجلس الإدارة قام خلال الفترة الماضية بالقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بقيام جمعية الثالث من شهر أكتوبر مبيناً ان المجلس راعى تطبيق القانون في كافة الخطوات والإجراءات وأضاف خلال كلمته ان مجلس الإدارة انفتح على مجتمع المريخ وعقد مجموعة من الورش والاجتماعات للتشاور حول النظام الأساسي مؤكداً اكتمال الجاهزية من قبل المجلس لعقد جمعية الثالث من أكتوبر، ومن جانبه رحب رئيس الاتحاد السوداني البروف كمال حامد شداد بمجلس المريخ مؤكدا ان الاتحاد لن يتدخل في إجراءات الجمعية الخاصة بالمريخ ويمكن ان يراقب مضيفا ان عقد الجمعية شأن داخلي يخص نادي المريخ متمنيا ان تعقد الجمعية في أجواء يسودها الوفاق و الديمقراطية و أبان رئيس الاتحاد السوداني ان خطاب اللجنة المكلفة الذي تم إرساله للنادي من قبل اللجنة جاء في إطار المحاذير فقط.