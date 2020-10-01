اجتماع طارئ باتحاد الكرة لمناقشة تداعيات قرار شداد

دعا المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة إلى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار رئيس الاتحاد الخاص بقيام الجمعية العمومية المعلنة في الثالث من أكتوبر القادم.

وكان رئيس اتحاد الكرة شداد، وجه مجلس المريخ خلال اجتماع انعقد امس ( الاربعاء)، بالمضي إلى الأمام في إجراءات الجمعية رغماً عن قرار مجلس إدارة الاتحاد الصادر بايقاف اجراءات الجمعية وعدم الاعتراف بها.

ويضم المكتب التنفيذي للاتحاد النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس للشؤون القانونية ونائب الرئيس للشؤون المالية ونائب الرئيس للمسابقات بالاضافة الى اعضاء مجلس الادارة.

وقال عضو مجلس الإدارة محمد سليمان حلفا ان قرار اللجنة القانونية بشان الجمعية العمومية للمريخ واضح، لافتاً ان قرار رئيس الاتحاد بخصوص الجمعية قرار فردي، لجهة أنهم لم يتراجعوا عن قرارهم ولم يصدر منهم اي توجيه جديد في هذا الشأن.

وأوضح حلفا ان فترة مجلس المريخ تنتهي في الرابع من الشهر القادم لافتاً ان الجمعية العمومية التي انعقدت خلال وقت سابق لاجازة النظام الأساسي تم ابطالها كما تم ايقاف اجراءات الجمعية العمومية المرتقبة وبالتالي ينبغي احترام القرارات والعمل بها.