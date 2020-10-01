انقسام داخل اتحاد الكرة وعضو يؤكد التقدم بشكوى

يعتزم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، معتز محمد لطيف (الشاعر) الدفع بشكوى رسمية ضد رئيس الاتحاد كمال شداد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) وكذلك لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني.

وقال الشاعر في تصريح لـ(باج نيوز) انه سيمضي في اجراءات التقدم بشكوى منذ يوم غد لافتاً ان الخطوة تاتي احتجاجا على عدم التزام رئيس الاتحاد بالقرارات الصادرة من مجلس الادارة في العديد من الموضوعات.

وأضاف الشاعر ان توجيه رئيس الاتحاد، لمجلس المريخ بقيام الجمعية العمومية رغما عن قرارات اللجنة القانونية ومجلس ادارة الاتحاد لا يساوي شيئا، لافتا ان شداد ليس من حقه التغاضي عن القرارات الصادرة من مجلس الادارة وعدم العمل بها مشيرا إلى أنهم لن يعترفون بأي جمعية عمومية تجري في المريخ و ( الرهيفة التنقد)