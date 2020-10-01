الغربال يلجأ لـ(الفيفا)

علمت ( السوداني) بان مهاجم المريخ السابق، محمد عبد الرحمن دفع بشكوى ضد ناديه الاهلي بوعريرج الجزائري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا)

وبحسب المصادر فان الشكوى تاتي نسبة لعدم التزام النادي الجزائري وايفائه بحقوق اللاعب طيلة الشهور الماضية.

وقال مصدر مقرب من الغربال لـ(السوداني) ان المفاوضات التي جرت بين اللاعب والنادي لاطلاق سراحه لم تثمر عن شيء طيلة الاشهر الماضية.

ولفت المصدر ان النادي الجزائري الذي يملك بطاقة اللاعب في اشارة لبوعريرج يمر بازمة مالية عاصفة الا انه وبالرغم من ذلك لم يتخذ خطوات جريئة لبيع اللاعب او اعارته لاي من الاندية التي طلبته خلال وقت سابق.

يشار الى ان الغربال الذي ربطته بعض الاخبار بالانتقال الى بعض الدوريات العربية ومنها الامارات التي نفي فيها نادي الوصل الانباء التي ربطته باللاعب واكد بانه لم يدخل في مفاوضات معه متمنياً له التوفيق في مسيرته الكروية.

وبالمقابل كشفت انباء محلية خلال وقت سابق عن جلسة انعقدت بين رئيس نادي الهلال هشام السوباط، واللاعب محمد عبد الرحمن الا انه لم يتم الافصاح عن مخرجات الجلسة من كلا الطرفين بيد ان مصادر مقربة اكدت بانه لم يتم الوصول لاتفاق نهائي خاصة وان بطاقة اللاعب بحوزة الناد