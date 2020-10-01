الشرطة القضارف يستأنف تحضيراته لمواجهة الوادي

استأنف فريق الشرطة القضارف تدريباته عصر امس بملعب الجريف بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة الوادي نيالا الاحد المقبل في الجوله الثالثة عشرة من الدورة الثانيه للدوري الممتاز شهد المران تدريبات على الشقين البدني والتكتيكي حيث اخضع مدرب الاحمال الكابتن غاندي محمد اللاعبين لتدريبات بدنية متعددة بغرض رفع المخزون البدني فيما اخضع علي مرجي ثلاثي العرين لتمارين قوة ورشاقة وتسديدات وركز الجهاز الفني بقيادة صبري عبد الله ومحمد حسن زكريا على تكثيف التمارين التكتيكية والفنية قبل ان تجرى مناورة على كامل الملعب طبق من خلالها عدة خطط بغرض اعتمادها للمباراة ،هذا وسيواصل الفريق تمارينه التحضيرية بصورة مستمرة حتى موعد المواجهة.