والي كسلا يكلف (3) سيدات على رأس الخدمة المدنية

الخرطوم: السوداني

أصدر والي ولاية كسلا صالح عمار، قراراً اليوم الخميس قضى بتكليف (3) سيدات ليكن على رأس الخدمة المدنية بالولاية.

وقال إن القرارات تمشياً مع أهداف الثورة وتفعيل أداء الحكومة ومنح النساء فرصاً أكبر للمشاركة في صناعة التغيير.

واللائي تم تكليفهن، شادية احمد علي محمد، مديرة عامة لوزارة المالية والقوى العاملة، وامتثال طه عمر فرح، مديرة عامة لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، وبسمات الإمام يوسف سعدوك، مديرة عامة لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية. وأشار إلى أن ثلاثتهن قضين سنوات طويلة في خدمة الدولة والمجتمع ووصلن لهذه المواقع بجدارة واستحقاق. وأضاف: خلال حواراتي المطولة معهن عن أولويات المرحلة القادمة، ركزتُ على قضايا أساسية من بينها ترسيخ قومية اجهزة الدولة، وحيادية موظفيها وعدالة توزيع الفرص فيها،

موضحاً أن الحوارات ركزت على ضرورة وكيفية تحقيق المساواة بين كل المواطنين في تقديم الخدمات ومكافحة الفساد والأنشطة الطفيلية وضبط الصرف المالي لأجهزة الدولة والرقابة على السلع الأساسية والتأكد من وصولها لمستحقيها ومراجعة أداء هيئة مياه الشرب وإنجاح الموسم الزراعي وإكمال الطرق الجاري تشييدها وإحياء الحركة التعاونية والشروع في حل قضية السكن الشعبي غير المسجل وغيرها من القضايا التي نعتقد انها أولويات لمواطن الولاية. ووعد عمار أهل ولاية كسلا بمزيد من القرارات التي ستساهم في تصحيح مسار وأداء أجهزة الدولة بالولاية وبما يجعلها أكثر كفاءة في اداء واجباتها. وتقدم بالاعتذار لهم بشدة عن الإخفاقات الكبيرة في اداء بعض المؤسسات الخدمية، موضحاً أنها ناتجة عن ملابسات فترة الانتقال في المرحلة الماضية، بجانب تخفيض حصة الولاية من السلع الأساسية من قبل الحكومة المركزية والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.