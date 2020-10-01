شاهد بالفيديو.. الفريق “دقلو” يسجل زيارة لأسرة طالب الطب المعتدى عليه معتذرا لهم

الخرطوم: السوداني

قام الفريق “عبدالرحيم حمدان دقلو” نائب قائد قوات الدعم السريع، بزيارة اليوم الخميس إلى منزل أسرة طالب الطب المعتدى عليه من قبل أفراد من قوات الدعم السريع، يوم أمس بإحدى محطات الوقود بالخرطوم.

وقال” دقلو” ما حدث لايمثلنا وقد جئنا لهذه الاسرة لنعتذر لهم، معلناً عن تشكيل محكمة عسكرية عاجلة يوم السبت المقبل لمحاسبة من قاموا بالاعتداء تحضرها الاسرة”.

كما أبلغ “دقلو” الأسرة باعتذار قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، من جوبا، وتوجيهاته بتشكيل محكمة عاجلة.

وكان “محمد حافظ محمد نور” طالب الطب بكلية الرازي، قد تعرض يوم أمس الأربعاء، لإعتداء بالضرب بالسياط والركل، من قِبل جنود ينتمون لقوات الدعم السريع، بسبب اعتراضه على تجاوز سيارتهم للمواطنين الذين ينتظمون في صفوف طويلة، في انتظار تزويدهم بالوقود بمحطة محروقات بشارع عبيد ختم شرقي الخرطوم.