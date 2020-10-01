العاملون بديوان المراجع العام يعلنون إضرابهم عن العمل في كل السودان

الخرطوم: السوداني

أعلن العاملون بديوان المراجع العام، الدخول في إضراب عن العمل في كل السودان ابتداءً من الاثنين المقبل الخامس من أكتوبر كخطوة أولية بغية تحقيق مطالبهم.

وطالب المراجعون في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (70) والخاص بإشراف رئيس الوزراء على الديوان لتعارض ذلك مع المادة (34) من الوثيقة الدستورية وإعادة النظر إلى المادة (1\12\ز) والخاصة باختيار المراجع العام من قبل مجلس الوزراء ليكون الاختيار بموافقة ثلثي المجلس التشريعي ليتماشى مع قانون الديوان لسنة 2015، إضافةً إلى إقالة المراجع وكل نوابه، فضلاً عن حل الخلاف الناشب مع وزارة المالية عبر استدعاء وزير المالية حول الهيكل الراتبي ليكون أسوة بمستشاري وزارة العدل، وتشكيل لجنة تفكيك التمكين بالديوان.

وأشار بيان المراجع إلى ان الإضراب سيستمر حتى السابع من اكتوبر كخطوة اولية ستعقبها خطوات تصعيدية.