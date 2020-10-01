الهادي إدريس: نحن على أعتاب سلام شامل ونتطلّع لانضمام بقية الأطراف

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، أن الثالث من أكتوبر المقبل سيكون يوماً عظيماً في تاريخ السودان، موضحاً أن إيقاف الحرب من الأشياء الأساسية التي تم الاتفاق حولها عقب ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق التحول الديمقراطي، وقال “نحن على اعتاب سلام شامل يؤسس لاستقرار البلاد وتحقيق التحول الديمقراطي”.

واوضح رئيس الجبهة الثورية في تصريح صحفي اليوم بجوبا أن الثالث من أكتوبر يُعتبر حدثاً كبيراً يُفرح كل السودانيين، مهنئاً الشعب السوداني بهذا الإنجاز الذي تحقق، مشيرا إلى أن المفاوضين من الجبهة الثورية السودانية والوفد الحكومي بذلوا مجهوداً كبيراً بمعاونة وساطة دولة جنوب السودان، مبيناً أن العملية التفاوضية خاطبت كل القضايا الحقيقية التي ظلت حجر عثرة أمام استقرار السودان منذ الاستقلال، بجانب مناقشتها للقضايا المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأزمة السياسية السودانية وكل إفرازاتها المتعلقة بالحروب والنزوح واللجوء ومشاكل الأراضي وغيرها من المشكلات. واكد د. الهادي أن اتفاق سلام جوبا شامل من حيث المحتوى والقضايا، معرباً عن تطلع الجبهة الثورية عقب توقيع اتفاق السلام في الثالث من أكتوبر المقبل لانضمام بقية الأطراف حتى يكتمل السلام من حيث شمولية القضايا والأطراف.