شرطة ولاية غرب دارفور تنظم حملات لضبط العملات الأجنبية

الخرطوم: السوداني

نظمت شرطة ولاية غرب دارفور، حملات على تجار العملات الأجنبية بسوق الجنينة بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية،

بإشراف مدير شرطة الولاية.

وأسفرت عن ضبط ( 23) متهماً واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم، بجانب ضبط مبالغ مالية محلية وأجنبية.

وقال مدير شرطة ولاية غرب دارفور، اللواء شرطة (حقوقي) عثمان الحاج عثمان معلا لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، إن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شرطة الولاية التأمينية بجميع محليات الولاية والتي تستهدف محاربة الجريمة بشتى أنواعها، بجانب إنفاذ برنامج الطوارئ الاقتصادية التي أعلنتها اللجنة الاقتصادية بمحاربة تجارة النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي، مؤكداً استمرار الحملات لضبط المتلاعبين بالاقتصاد الوطني وتقديمهم للعدالة.