مباحث المرور تضبط شبكة إجرامية تخصّصت في تزوير رخص القيادة وشهادات بحث المركبات

الخرطوم: السوداني

ضبطت مباحث مرور ولاية الخرطوم تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير رخص المركبات وشهادات البحث واستيكر المركبات.

وقال مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عزالدين الشيخ علي منصور لدى وقوفه على الإنجاز ميدانياً بمباني دائرة مرور ولاية الخرطوم، إن عمليات التزوير تهدر أموالاً ضخمة على الدولة، كما انها تتسبب في تدمير اقتصاد البلاد بإدخال مركبات بطريقة غير قانونية يتم تزوير كافة مراحل ترخيصها، مؤكداً استمرار حملات الضبط المروري بالمركز والولايات، كاشفاً عن تزويد منسوبي المرور بأجهزة كشف متطورة وحديثة لرصد المخالفات عبر الموبايل وهو تطور نوعي في الخدمة يؤدي إلى كشف كل حالات التزوير في أعمال المرور.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة د. مدثر عبد الرحمن نصر الدين أن الضبطية كشفت زيادة المركبات غير المقننة التي دخلت البلاد بطريقة غير قانونية مما جعل بعض المخالفين يلجأون الى عمليات التلاعب في الترخيص، ولكن حملات المرور المنتشرة على الطرقات والشوارع للضبط المروري، إضافة لمجهودات مباحث المرور أدت للإيقاع بهذه الشبكة الإجرامية، مشيراً للتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لتكملة البلاغ ومعرفة كل الإجراءات التي قامت بها الشبكة ليتم ضبطها واتخاذ إجراءات قانونية مشددة في مواجهة أفراد الشبكة.

وقال المكتب الصحفى للشرطة، إن المضبوطات عبارة عن (372) شهادة بحث مركبة و(40) كرت رخص قيادة جديدة، إضافةً إلى كاميرا ديجتال وماكينة تصوير ملون و(5) أجهزة لابتوب ماركات مختلفة وماكينة تصوير وجهاز كونكت وفلاش، بجانب (15) استيكراً زجاجياً جديداً، كما تم ضبط (13) قسيمة زواج ورقم وطني.