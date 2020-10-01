دخول السودانيين إلى جوبا بدون تأشيرة دخول حميدتي: نجحنا لأننا جلسنا كإخوان وليس أعداء

جوبا: عطاف محمد مختار

أكد رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام بجوبا الفريق أول محمد حمدان حميدتي، أن التفاوض نجح لأن بدايته كانت مُوفّقة، ولأنهم بدأوا التفاوض (كإخوان وليس أعداءً).

وتقدم حميدتي في مؤتمر صحفي بمطار جوبا الدولي اليوم، بالشكر والتقدير لدولة جنوب السودان حكومةً وشعباً لوقفتها التاريخية ودعمها لتحقيق السلام في السودان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها. كما تقدّم بشكره لأطراف التفاوض والإعلاميين.

وكشف مستشار الشؤون الأمنية لرئيس دولة الجنوب توت قلواك، عن دخول السُّودانيين إلى دولة الجنوب السودان بدون تأشيرة دخول، لأنهم “شعب واحد في دولتين، وحان الوقت لتعيش الخرطوم وجوبا في سلام واستقرار”.