منسوب النيل ينحسر لأدنى من مناسيب فيضان 1988

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية، انحسار النيل في كل الأحباس؛ كما أعلنت الاستمرار في ملء الخزانات.

وقالت لجنة الفيضان اليوم في آخر بيان لها؛ إن إيراد النيل الأزرق انخفض اليوم إلى (429 مليون متر مكعب)؛ لينخفض تصريف خزان الروصيرص اليوم إلى (382 مليون متر مكعب)؛ كما انخفض تصريف خزان سنار اليوم إلى (416 مليون متر مكعب.

وأكدت اللجنة أن مقاس الخرطوم انخفض اليوم إلى (16.88 متر) مقارنة بـ(17.26 عام 2019) و(16.96 عام 1988) و(17.14 عام 1946). وأشارت إلى أن منسوب النيل الأبيض أمام خزان جبل أولياء انخفض إلى (377.54 متر)؛ بينما سجّل تصريف خزان جبل أولياء اليوم (133 مليون متر مكعب)؛ وسجّل إيراد نهر عطبرة اليوم (65 مليون متر مكعب)؛ ليسجِّل تصريف خزان خشم القِربة اليوم (57 مليون متر مكعب).

وانخفض منسوب مقاس شندي الى (18.02 متر) مقارنة بأقصى منسوب (18.07 عام 2019)؛ وفي عطبرة انخفض المنسوب إلى (15.54 متر) مُقارنةً بأقصى منسوب (16.64 عام 2001).

كما انخفض منسوب مقاس دنقلا إلى (14.58 متر) مقارنة بأقصى منسوب (15.93 عام 2001).

واعتبرت لجنة الفيضان أن بيانها اليوم هو الأخير للجنة، بينما تواصل الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات اجتماعاتها حتى نهاية موسم الفيضان.