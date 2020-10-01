بالصور: قائد العمليات بقوات الدعم السريع يزور مقر التلفزيون معتذراً للمذيعة “حنان عثمان”

الخرطوم: السوداني

قام قائد العمليات بقوات الدعم السريع اللواء “عثمان محمد حامد” بزيارة اليوم الخميس إلى مقر التلفزيون القومي، لتقديم الاعتذار للمذيعة “حنان عثمان” التي تعرَّضت لاعتداء من قبل فرد يتبع لقواته.

من جهته أعلن الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد ركن “جمال جمعة” منح المذيعة الحق في اتخاذ اي إجراء قانوني مؤكدا على ان قواته ستقوم بتشكيل محكمة عسكرية فيما يخص الحادثتين المنفصلتين المتعلقتين بالاعتداء على كل من “طالب الطب والمذيعة” ومحاسبة الأفراد المتسببين في ذلك.

يُذكر أن الإعلامية “حنان عثمان” المذيعة بالتلفزيون القومي، كانت قد تعرضت إلى اعتداء من احد حراس مدخل التلفزيون الذي ينتمي إلى قوات الدعم السريع، بسبب رفضه لدخولها، رغم إبراز بطاقة عملها بالهيئة.