تألق وزيرة المالية السودانية يخطف أضواء التحضير لمراسم توقيع السلام بجوبا

الخرطوم: السوداني

خطفت وزير المالية السودانية د. “هبة محمد علي”، الأضواء عن زخم الاستعدادات لمراسم توقيع السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركات المقرر له السبت بمدينة جوبا.

وبدت الوزيرة كأنها “إيفانكا ترامب” في مؤتمر الأمن بميونيخ، تخطو على بساطٍ أحمر بفستانها الأصفر العسلي، مع جاكيت يغطي بعض الرأس، وشعر مسترسل على صدرها، ونظارات شمسية سوداء بطقم شنطة اليد لتكمل بها أناقتها.

وأشعل ظهورها المتألق منصات التواصل الاجتماعي في السودان، حتى دفعت البعض ليعلق قائلاً “وكأنها وزيرة مرفهة لسويسرا وليست لبلد تخنق اقتصاده الأزمات”.