شاهد بالفيديو.. السودانيون يعبرون عن معاناتهم اليومية بشكل كوميدي

الخرطوم: السوداني

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، انتشار كثيف لمقاطع فيديو يعبر فيها السودانيون عن معاناتهم اليومية بشكل كوميدي طريف، في ظل وضع اقتصادي مأزوم تعيشه البلاد.

واظهر مقطع الفيديو أدناه شاب سوداني معبراً عن معاناته اليومية كغيره من العديد من السودانيين، على ايقاع مدحة شهيرة للمادح السوداني المعروف “حاج الماحي”.

يقول فيها: ” لو قلنا ندفع حق الايجار ما بفضل شىء للخضار .. موقفنا ما بستحمل هظار والمصاريف بلحيل كتار”.

بينما يردد خلفه آخرون ” يازول كفاك ديون .. البنك ما مضمون يمكن يجيبلو سجون يلفاك بالقانون”.