والي الشمالية لـ(السوداني) وفاة 10 وإصابة 50 آخرين بالحميات

الخرطوم : سعيد عباس

أعلنت والي الولاية الشمالية، د. آمال محمد عزالدين، لـ(السوداني) عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين بالحميات ابتداءً من مركز مروي الذي بدأ فيه انتشار الفايروس حتى بقية الوحدات الطبية المختلفة بالولاية الشمالية.

وقالت إن حكومة الولاية استنفرت كل امكانياتها وطاقتها لمجابهة الحميات التي ضربت اجزء من الولاية .

وأكدت تواجد فريق عمل متكامل بقيادة المدير العام للصحة من الخرطوم قدم للمساعدة .وأضافت :” طفنا كل الوحدات الطبية وخرجنا بحصيلة إصابة خمسين مواطنا ووفاة عشرة ” وذلك ابتداءً من مركز مروي الذي بدأ انتشار الفايروس منه حتى بقية الوحدات الطبية المختلفة بالولاية الشمالية .