قرار بعودة المفصولين لمشروع الجزيرة

الخرطوم : رحاب فريني

أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل قرارا بإعادة جميع المفصولين تعسفيا من إدارة المشروع منذ العام 1989م وحتى ديسمبر 2018م اعتبارا من يوم أمس الخميس الاول من شهر أكتوبر الجاري. وقال رئيس مجلس إدارة المشروع د. صديق عبد الهادي لـ(السوداني) إنه قرار موفق ، و ازال الغبن الذي وقع على المفصولين وأسرهم .

وأشار إلى أن المشروع بحاجة الى خبرات هؤلاء المفصولين وأنه يعمل على تجسير الهوة التي حدثت في غيابهم مما ادى الى انقطاع الخبرة والتواصل بين الأجيال في المشروع بشكل كامل .

وأكد أن الذين تمت عودتهم سوف يعملون على نهضة المشروع وان نهضة المشروع تعتمد على عودة المفصولين .

ووجه القرار الذي تحصلت (السوداني)على نسخة منه ، أن تكتمل اجراءات تكملة الإعادة للخدمة من قبل إدارة شؤون الأفراد بعد رفع توصيات اللجنة المكلفة بتحديد درجات المعادين للخدمة للتسكين عليها على أن لا يتعدى ذلك تاريخ 8 أكتوبر 2020م .