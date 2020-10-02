الوساطة تكشف عن مؤتمر للمانحين لتخصيص إيرادات تنفيذ اتفاق السلام بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح

جوبا: السوداني

قال عضو لجنة الوساطة لاتفاق السلام ضيو مطوك، إن عودة حركات الكفاح المسلح للخرطوم أحد الالتزامات الكبيرة، وعلى رأسها عودة النازحين واللاجئين والتعويضات، وأوضح مطوك أنها تحتاج إلى موارد كبيرة، ودعا مطوك الحكومة السودانية أن تضع ترتيبات لتكوين حكومة جديدة عقب توقيع السلام. وأشار إلى أن الحلو راغب بصورة جادة في مواصلة الاتفاق مع الحكومة السودانية. وكشف عن انقطاع التواصل مع عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان منذ ثلاثة أشهر. وأضاف سنشجعه على المضي في العملية السلمية سواء كان عبر منبر جوبا أو أي منبر آخر. وكشف مطوك، عن طرح الوساطة لعقد مؤتمر للمانحين لتخصيص إيرادات تنفيذ اتفاق السلام بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح عقب التوقيع النهائي. وأشار إلى أنه يجري التشاور للدول المشاركة وتبني المؤتمر. وأعلن مطوك انخراط رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في لقاءات مع رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت وعبد العزيز الحلو.