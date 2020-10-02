الغلاء یشل حركتي البیع والشراء بالأسواق

الخرطوم : عبیـــر جعفر

تشھد أسواق العاصمة الخرطوم توقف حركتي البیع والشراء ، وعزا تجار ذلك للغلاء واصبح المواطن لا یستطیع ان یتسوق كالسابق لشراء مایرید .

وقال رئیس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبیب الـ(السوداني) ان ھنالك احجاما عن حركتي الشراء والبیع بسبب الغلاء في كل اصناف السلع ، مبینا ان سعر جوال السكر عبوة (50 (كیلو بلغ (800,5 (جنیھ اما سعر الزیت عبوة (36 (رطلا بسعر (400,6 (جنیھ لبیع الجملة و(7 (آلاف جنیھ للقطاعي بینما سجل باكت دقیق سیقا زنة(10 (كیلو نحو (500,1 (جنیھ وسعر الكیلو (150 (جنیھا لافتاً لتباین أسعار السلع حسب الاحیاء والكثافة السكانیة.

وسخر فتح الله من برنامج سلعتي وقال انھ لن یحل مشكلة الارتفاع

الكبیر الراھن في الاسعار ، مشیرا لمعاناة الأسواق من الركود الحاد رغم وفرة البضائع.

واشار رئیس تجار القطاعي ببحري احمد النو الى حدوث ركود كبیر رغم وفرة السلع بالاسواق، مؤكدا توقف حركتي البیع والشراء وتوقف الكثیر من المصانع الغذائیة عن العمل، وطالب بالتشاور والتعاون مع جھات الاختصاص لحل المشكلات الاقتصادیة الراھنة، لافتا

لاستمرارالمشكلات الاقتصادیة ما لم یتم الجلوس بین أصحاب العمل والغرفة التجاریة والتوافق على رؤى محددة للحل .

واضاف تاجر سلع بالخرطوم محمد ابراھیم ان ارتفاع الاسعار سببھ الزیادة العالیة في الدولار بالسوق الموازي وتدني العملة المحلیة ،

مبینا ان سعر كرتونة لبن البدرة (2 (كیلو ونصف عدد(3(اكیاس(200,4 (جنیھ اما العدس زنة (200 (جرام (800,1 (جنیھ لـ(40 (ظرفا، فیما سجل سعر النشویات (السكسكانیةوالشعیریة

والمكرونة) (200,1 (جنیھ وسعر الكیس (70 (جنیھا، وسعر صابون الغسیل (50 (جنیھا للقطعة متوقعاً استمرار ارتفاع الاسعار تزامناً مع ارتفاع سعر الصرف.