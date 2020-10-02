المصدرون یترقبون كشف حقائق ارجاع شحنات الصادر

الخرطوم: ابتھاج متوكل

یترقب عدد من مصدري الماشیة، الاعلان عن تقریر لجنة تقصي حقائق حول أسباب وملابسات إعادة صادر الماشیة من السعودیة، كما تستعد شعبة مصدري الماشیة الحیة، لطرح كل مشكلاتصادر الماشیة الحیة في ورشة عمل، لتسھم في اتخاذ القرارات .

رفع التوصیات وقال الامین العام لشعبة مصدري الماشیة الحیة علاء

الدین محمد نور الدین، لـ(السوداني) أن الشعبة مثلت في لجنة تقصي الحقائق، ، واضاف: سترفع التوصیات الى مجلس الوزراء، مشیرا الى أن

الشعبة ترتب لعقد ورشة عمل في اكتوبر الجاري، تستعرض كل مشكلات صادر الماشیة بوجود المسؤولین، وذلك من اجل اتخاذ

القرارات، بما ینعكس ایجابا على استقرار عملیات صادر الماشیة .

في الانتظار ویرى نائب رئیس الشعبة سلیم صلاح، أن سبب ارجاع

شحنات الماشیة من قبل السلطات السعودیة، مرتبط لامر نقص المناعة النسبة المحددة بـ%30 ،وقال لـ(السوداني) إن كثیرا من

المصدرین یرجح أن المسألة لدیھا ارتباط بنوع الفاكسین،

رغم وجود رأي مختلف لوزارة الثروة الحیوانیة، وان ھناك حاجة لضرورة تغییر نوع الفاكسینات واستیراده من دولة جنوب افریقیا، واضاف:

امر البواخر مرتبط بقرار السلطات السعودیة، لافتا الى

أن امس الاول شھد انزال باخرتین (الریان، والبركة 8 ،(مشددا على ضرورة تدریب العاملین في طریقة التحقین، وحفظ المصل في درجة حرارة معینة، كذلك مواقیت حقن الحیوان، مشیرا الى أن امر

ارجاع شحنات الصادر تسبب في خسائر واضرار بالغةللمصدرین، لم تجد التعویض من اي جھة، اضافة الى انھم یترقبون معرفة تقریر لجنة

تقصي الحقائق .أزمة ما تزال مستمرة وشھد الاسبوع الاول، إرجاع باخرتین لشحنات صادر من قبل السلطات السعودیة، (الملاك،المبروكة١٠ ،( وذلك بسبب نقص المناعة، وقالت مصادر مطلعة، إن عدد

المواشي بلغ حوالى ١٣ الف رأس، وارجعت لاسباب مناعة الحیوان، ویذكر أن عدد البواخر التي تمت إعادتھا، من قبل السلطات السعودیة تجاوز ال( ٣٠ (باخرة، منذ استئناف صادر الماشیة الحیة، للسعودیة

في أبریل الماضي.الى ذلك وقف وزیر شؤون مجلس الوزراء عمر مانیس، على جھود اللجنة المكلفةبتقصي الحقائق حول أسباب

وملابسات إعادة صادر الماشیة من السعودیة، جاء ذلك لدي لقائھ مؤخرا برئیسة اللجنة وكیلة وزارة العدل مولانا سھام عثمان رئیسة اللجنة، وببحث اللقاء نتائج الزیارات المیدانیة التي قامت بھا اللجنة لولایات البحر الأحمر، النیل الأبیض، غرب وشمال كردفان بالاضافة الى محجر الكدرو.

كذلك وقفت اللجنة على مشكلات ومعوقات الصادر بمناطق الإنتاج، والمحاجر البیطریة، كما اجتمعت بمصدري الماشیة ووكلاء النقل

البحري، وایضا معاینة وسائل النقل المستخدمة لمعرفة صلاحیة آلیات نقل الصادر وتحدید ( أوجھ الخلل والمسؤولیة)، ثم وضع الحلول

والمعالجات الفوریة والمتوسطةوبعیدة المدى لیعود قطاع صادر الثروة الحیوانیة الى (مكانھ الریادي) في الاقتصاد السوداني.

ویذكر أن الغرفة القومیة للمصدرین، تستعد لعقد ورشة (أزمة صادرات

الماشیة السودانیة وخارطة الحلول)، وذلك في العاشر من اكتوبر المقبل.