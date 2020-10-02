يا ما نظيف

لا تستغرب هذا العنوان عزيزي القارئ ولن ينزعج أحد بعد قليل إذا ناديته يا وسخ أو يا وسخان. ترى لماذا؟ هل منكم من قارن أسعار المنظفات على اختلافها سائلة وبدرة وجامدة معطرة وغير معطرة بالماضي؟

صابونة غسيل الملابس التي كانت في يوم من الأيام بقرش ونصف 1.5 قرش سعرها اليوم 50 جنيهاً. صابون بشرى الذي تغسل به الاواني وخلافها وهو ليس سائلاً ولا صلباً إنما مائعا (وأعوذ بالله من المياعة في السلوك والقرارات) هذا الصابون كان عبوته 3 كلجم بسبعة جنيهات اليوم سعرها 475 جنيهاً. كيس بدرة صغير أصغر عبوة كانت بجنيه واحد الآن بثلاثين جنيهاً ، أما إذا ما حدثتك نفسك لصابون الفاب الراقي جداً فالكيلوجرام الواحد اليوم 275 جنيهاً كاملة. أما صابون الحمام المحلي والمستورد كاد أن يباع في عمارة الذهب أو الصيدليات بالجرام والملي جرام وبأسعار خرافية مثلاً المحلي التي كانت بخمسة جنيهات اليوم بسبعين جنيهاً. ورجع المغتربون الى مربع السبعينات ليرسلوا لأهلهم المعجون والصابون ، يا خسارة من الانتكاسة.

كيف سيكون حال الناس والفقراء على وجه الخصوص مع هذه الأسعار الخرافية هل سيحافظون على نظافتهم أم سيتسخون؟ نسيت ان أقول لكم هذا إذا وجدوا الماء، فأزمة الماء في العاصمة الآن مخجلة رغم كل هذه الأنهار التي فاضت وتفرج عليها العالم، تشكو كثير من أحياء الخرطوم انقطاع الماء لعدة أسابيع. (لا ماء ولا صابون هو الوسخ دا كيف؟).

من الذي كذب على موظفي القطاع العام وقال لهم حسّنا رواتبكم بنسبة 569 % ولم يقل لهم ان السوق سيرتفع بهذه النسبة ويزيد ويصبح الراتب القديم على قلته وظلمه أجزى مما يتعاطون الآن هذا ان قدرت هبة محمد علي على توفير الراتب لهم.

إذا كان ما ذكرنا ارتفاع في بند واحد من بنود الحياة اليومية كيف هي البنود الأخرى؟ من مأكل ومشرب؟ وهذا الصمت الى متى من الحكومة الانتقالية وعلاما تراهن؟ وهل تعلم ما يعيشه الناس كل الناس من ضيق في العيش وازمات في الوقود والخبز والدواء والماء لم يبق الا الهواء والحمد لله؟

توصيات المؤتمر الاقتصادي المهبب هل فيها ما يجب هذا الوسخ؟ بالمناسبة تبعات الوسخ ليس القبح وحده ولكن سيتسبب في امراض ناتجه عن عدم النظافة واسالوا ناس الصحة.

مرة واحدة تصارح هذه الحكومة الذهب لمن؟ وعائدات الصادر لمن؟ وخطة أن لا نصدر خاماً أين وصلت؟ بالمناسبة بواخر الخراف التي ارجعت هل طلب مرجعوها ان لا تأتيهم خام؟ طيب اللحم المبرد رجع ليييييه؟

نسأل الله نظافة القلوب والابدان لكل أهل السودان؟