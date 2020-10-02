 تقاسيم تقاسيم تقاسيم

** الزميل عمر الجزلي افتقدناه كثيراً فهو صاحب نصيب وافر في مسيرة الإعلام السوداني، نسأل الله له الشفاء والعودة و تحفظ له شخصيته القوية وغيرته على المايكرفون واهتمامه برفع المستوى، و لنا معه في إدارة الرياضة بالتلفزيون مواقف في اختيار المعلقين و المقدمين حينما كان مسؤولا عن المذيعين و المساهمة في تدريبهم حينما تولى إدارة التدريب بأكثر من ست دورات تدريبية للمعلقين و أحس بالحزن لتوقف تدريبات المعلقين لأكثر من أربع عشرة سنة والنتيجة المستوى المؤلم الحالي من الأغلبية.

** الدكتور عمر محمد عثمان الجزلي طالت غيبته في الولايات المتحدة وهي غيبة مريحة له من حيث معظم أفراد أسرته وتوفر العناية الطبية التي يحتاجها ولكنه يؤكد أنه غير مرتاح ويتشوق للعودة للوطن، وهو دائم الاتصال بأصدقائه مستفسراً ومطمئناً على حاله ومراحل علاجه ومطمئناً عليهم.

** تمكن الملل من المشاهدين والقنوات تبالغ في إعادة البرامج الجديدة والقديمة بدون أي منهج لمتطلبات الإعادة، وهذا أمر أما الأمر المر فهو في الإعادة في يوم الجمعة ذي المشاهدة الأعلى والبرامج ذات الخصوصية العالية.

** كانت و ما زالت الاتهامات تتداول حول عقود التعدين والتنقيب، ومع بداية التغيير صدرت قرارات بإلغاء بعض العقودات، وتحت مظلة وجود الفساد لم نسأل عن أسباب الإلغاء ولكن من حقنا أن نسأل عن التوقيع على عقودات جديدة وهنا لا بد من كامل الشفافية حتى لا تظهر إشاعات الفساد.

** لماذا يغضب الدكتور كمال شداد واتحاده لوجود تحقيقات حول شبهات فساد لم تصل بعد لمرحلة الاتهام.، المنطق يشجع على التحقيقات العادلة الشفافة ويرفض إطلاق الإشاعات بدون دليل ولكن يبدو أن تناول إعلامنا والوسائل الحديثة لأي خبر عن تحقيق واستدعاء يتم بصورة مغرضة تثير غضب الأبرياء.

** الكورس المصاحب مع الفنانين والفنانات صار بعض أعضائه نجوماً ولهم نصيب من العدادات المليونية لأن ما يمارسونه المشاركة بالغناء والرقص الاستعراضي تجاوز دور (الشيالين) التقليدي، وتعبير الشيالين لا يعجبهم.

** لغيابنا لشهور صارت تزعجنا أخبار البلد المتعلقة بالانفلات الأمني والغلاء الفاحش في الأسعار، و أمس أصر أفراد أسرتي لابلاغي ضاحكين بأن سعر رطل اللبن وصل إلى مائة جنيه والسبب لانني كنت أعلق زمان على أي زيادة في سعررطل اللبن حين زاد عن الخمسة جنيهات “و ايه يعني صار بمائة جنيه؟ ”

** أصدر المستر تيم ويفي المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية BBC توجيها صارماً للعاملين بالتزام أقصى درجات الحياد حتى في آرائهم الشخصية في مواقع التواصل و ذلك لان الهيئة تدعو للحياد، و ظهر هذا في تبرم الحكومة البريطانية من بعض مواقف BBC ومنها من العدوان الثلاثي على مصر وحرب الفوكلاند مع الارجنتين.

** حرصت امس على متابعة أداء النجم الشاب حسين ابراهيم الجريف مع فريقه الخرطوم الوطني في مواجهة فريقه السابق الهلال الذي استغنى عنه ظلما وفي غير موعد الانتقالات، حسين أدى أداء قويا و كان من عوامل فوز فريقه الحالي و هزيمة فريقه السابق.

** لا تزال إسرائيل حريصة على التطبيع مع السودان، وكذلك إدارة ترامب لأسباب عديدة منها الانتخابات وورطة الرجلين خاصة نتنياهو الذي لم يخف شعوره وسعادته حين غادرت طائرة مهندس التطبيع بومبيو مطار بن غوريون متجهة مباشرة الى الخرطوم لأول مرة ظهر مزهوا في المؤتمر الصحفي مشيرا للواقعة بانها إلى الخرطوم بلد اللاءات الثلاثة و كررها ثلاثا لا صلح لا تفاوض لا سلام رافعا يده اليسرى و هو (اشولنجي) متلاعبا بالاصابع الثلاثة في وسطها.

** تابعت حلقة جميلة قدمها الزميل النشط عبد الباقي خالد عبيد مع الفنان عبد الله البعيو الذي ذكرني مرتين تتعلقان بموطني ديم القراي واحدة منها في البلد وانتهت بشكلة لان الشباب فضلوا الدلوكة على ما سواها والأخرى كانت في سهرة بعنوان طبل العز ضرب ولكن ما لم يذكرني به البعيو اننا اولاد دفعة و فيها اطلقنا عليه لقب البعيو لانه اقصرنا و اكثرنا إجادة لمونولوج”كضاب كضاب يا البعيو يمين كضاب”

** البعيو كغيره من أبناء جيلي في عطبرة الذين لا يودون أن أذكر أنهم أولاد دفعة وقالها كثيرون بأنني اعترف دائماً ببلوغي السبعين وهذا لا يعجبهم.

** ما هي حكاية لعب وشلة الكوتشينة التي تردد كثيراً وقيل إن أحد السياسيين اعترف بها جاداً أم مازحاً أما صديقي ياسر سعيد عرمان فقال بلغة الكوتشينة ” إن المطلوب حاليا للفترة الانتقالية ان تدك و يعاد توزيعها”.

** هل بالضرورة ان يكون حفل الاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام بالفنانات وليس الفنانين؟ حتى الآن الترشيحات تشير إلى ندى القلعة و ميادة قمرالدين وانصاف مدني وعاشة الجبل ورحم الله العملاق صلاح بن البادية الذي شدا برائعة مبارك المغربي ( نبني مجدك يابلادي) في حفل توقيع الوثيقة الدستوري.

** كثيرون من العاملين بالتلفزيون اشاروا لتدهور البيئة والمرافق، ومنهم من طلب المقارنة بالإذاعة، ومنهم من اقترح مرور الصحفيين المشاركين في البرامج على المرافق اولا، ملاحظة لا أظن ألا يهتم بها الزميل لقمان.

** رحم الله هذا الأسبوع الزميل المسرحي ياسر عبد اللطيف و كذلك رفيقنا المغترب بالإمارات صلاح خضر رحمهما الله و رحم أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح و ستكون الكويت موضوع مقالي الاسبوعي غدا (من السبت إلى السبت)ان شاء الله