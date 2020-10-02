قلب الطاولة وحقق المفاجأة الخرطوم يهزم الهلال بهدف (عزام) الأهلي شندي يهزم الملوك بثلاثية، والتبلدي والسلاطين يتعادلان

الخرطوم: السوداني

خسر الهلال متصدر روليت منافسة الدوري مباراته أمام فريق الخرطوم الوطني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب الهلال في أمدرمان، ونجح الخرطوم في تسجيل هدف المباراة الوحيد بواسطة نجم منتخبنا الوطني عزام عادل بعد مرور ثلث ساعة من انطلاقة الشوط الأول، لتفشل جميع محاولات الهلال في العودة بالنتيجة ليوقف الخرطوم نتائج الهلال الإيجابية.

بالنتيجة يبقى الهلال متصدراً للمنافسة برصيد (60) نقطة فيما ارتفع الخرطوم بنقاطه إلى (36) نقطة.

وفي مباراة أخرى واصل فريق الاهلي شندي صحوته في بطولة الدوري الممتاز ونجح الفريق الملقب بالنمور في تحقيق فوز عريض على الأهلي مروي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من ياسر مزمل “هدفين” ومجاهد فاروق، ليصعد الاهلي شندي بنقاطه إلى (39) نقطة، متقدما على الأهلي مروي صاحب (38) نقطة.

وتعادل هلال الفاشر مع هلال كادوقلي بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة، ليصل هلال الفاشر بنقاطه إلى (32) نقطة بينما تأزم موقف هلال كادوقلي الذي يمتلك (21) نقطة.

وبملعب الخرطوم عصراً تعادل هلال الأبيض مع مريخ الفاشر بهدف لكل فريق، ليصل هلال الأبيض بنقاطه إلى (51) نقطة ومريخ الفاشر إلى (45) نقطة