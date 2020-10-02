منتخب الشباب تحت سن 17 عاما يعود للتدريبات الاحد

قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة الجزائري منير لهباب والمدرب العام حمد كمال عودة منتخب الشباب تحت سن 17 عاما للتدريبات ابتداء من الأحد القادم .

وسيؤدي المنتخب ثلاثة تدريبات على التوالي ايام الاحد والإثنين والثلاثاء ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة سيكافا للشباب تحت سن 17 عاما.

وقدم الجهاز الفني الدعوة للاعبي الكلية التي شاركت في آخر تجمع للمنتخب الذي أقيم في فبراير 2020، قبل دخول جائحة كورونا.

وينتظر الجهاز الفني اصدار التواريخ الرسمية لبطولة سيكافا لوضع البرنامج الاعدادي المتكامل للمنتخب