لهباب يثني على سير تحضيرات منتخب الشباب

أثنى الجزائري منير لهباب مدرب المنتخبات السنية على سير تحضيرات المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 عاماً، وأكد لهباب انهم بعض المشاركة في البطولة العربية السعودية ونسبة لظروف كورونا التي اثرت على كل العالم اتخذوا قرارا في الجهاز الفني بتجميع اللاعبين وفق الكلية السابقة التي شاركت في البطولة العربية اضافة الى بعض الاسماء من خلال جولة قام بها الجهاز الفني الى عدد من الولايات في السودان.

واضاف لهباب” وصلنا الان المرحلة الثالثة من الاعداد، ومعنا اكثر من 30 لاعبا، سيتم تصفيتهم الى 24 لاعبا للسفر الى المعسكر المقرر، ولكن المتبقي من اللاعبين سيكونون في القائمة الاحتياطية للظروف الطارئة، ولن نتجاهلهم وسنقوم بدعوتهم لكل التدريبات التي تقام داخل السودان”.

وذكر لهباب أن هناك تطورا واضحا في اداء اللاعبين، مبيناً انهم ركزوا بشكل كبير على العمل التكتيكي للاعبين من خلال التدريبات وخوض المباريات الداخلية.

وكان المنتخب ادى مرانا الخميس 1 اكتوبر بمشاركة جميع اللاعبين باستاد الخرطوم، ومنح اللاعبين راحة الجمعة على أن تستأنف التدريبات السبت 3 اكتوبر 2020.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 عاما للمشاركة في بطولة سيكافا ديسمبر المقبل، المؤهلة لبطولة امم افريقيا للشباب موريتانيا 2021.