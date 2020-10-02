حميدتي يبشر بتلقيه وعداً أمريكيا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريباً

الخرطوم: السوداني

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أنه تلقى وعداً من المبعوث الأمريكي لدى السودان دونالد بوث بالوصول إلى اتفاق ينهي ذلك في أقرب وقت.

وأضاف حميدتي على صفحته الرسمية بفيسبوك اليوم الجمعة: (التقيتُ اليوم بجوبا المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، وناقشنا اتفاق السلام الذي سيوقّع غداً السبت، ودار بيننا حوار جيد حول خُطوات تنفيذ الاتفاق ودور المجتمع الدولي الذي يجب أن يلعبه، وأكدنا ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في دعم عملية السلام في السودان في ظل حكومة المرحلة الانتقالية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتلقيت وعداً من بوث بالوصول إلى اتفاق يُنهي ذلك في أقرب وقت.

وقال حميدتي: سنواصل الحوار مع الإدارة الأمريكية من أجل خلق علاقات طبيعية ومتوازنة بين الخرطوم وواشنطن من خلال خُطة الحكومة الرامية إلى فك العُزلة الدولية عن بلادنا.

وفي سياق آخر، كشف “حميدتي”، عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل.

وأفاد حميدتي من عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، يوم الجمعة، بأن “البشير أبلغه صراحة من قبل بأنه سيطبع مع إسرائيل”.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع أن تأييد بلاده للقضية الفلسطينية “لا يعني أن نضع السودان تحت الحصار”، مشددا على أن “مصلحة الشعب فوق كل اعتبار”.

ومن ناحية أخرى أكد حميدتي على أن “الجبهة الثورية هي الضلع الثالث للفترة الانتقالية في السودان”.

وبين محمد حمدان دقلو أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها، لو لم تفلح في حل معاش الناس وقضايا الشعب السوداني، لن يشارك فيها، وسيبقى قائدا للدعم السريع فقط

و بخصوص الأوضاع الاقتصادية في البلاد و تدهور سعر صرف الدولار، أفاد حميدتي بأن تدبير أموال التعويضات للأمريكيين أسهم بشكل كبير في رفع أسعار الدولار.