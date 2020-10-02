الصحة الاتحادية تتسلّم شحنة من لقاح شلل الأطفال

الخرطوم: السوداني

تسلمت وزارة الصحة الاتحادية بمطار الخرطوم الدولي، شحنة لقاح شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ، لتنفيذ الحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال بالسودان .

وتغطي الحملة، كل ولايات البلاد وتستهدف ما يقارب الـ(9) ملايين طفل من عمر يوم الى خمس سنوات حسب خطة الوزارة للاستجابة للوباء بلقاح الشلل الفموي في جولتين. وستنطلق الجولة الأولى يوم 26 أكتوبر الجاري.

وثمّنت الوزارة، جهود منظمة اليونسيف لدعمها المتواصل لتعزيز صحة الطفل والدور الكبير الذي تقوم به الولايات وإدارات التحصين، ودعت الوزارة كل شركائها في منظمات المجتمع المدني والمواطنين التعاون الكامل مع فرق التحصين لضمان إنجاح الحملة حتى تصل لكل المستهدفين.

يُذكر أنّ السودان ظل خالياً تماماً من شلل الأطفال منذ شهر مارس 2009.