عاجل| سقوط لوحة إعلانية ضخمة تغلق شارع رئيسي بالخرطوم

الخرطوم: محمد الطاهر

سقطت لوحة إعلانية ضخمة مساء اليوم الجمعة، بشارع “عبيد ختم”جنوب محطة البلابل، أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في إغلاق الشارع تماما بالمسارين، وأصابت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام.

مما استدعى شرطة المرور، بتحويل حركة السير، ودعت السائقين إلى تجنب تقاطع البلال واتخاذ طرق بديلة، وتواجد عدد من الضباط وأفراد قسم مرور الخرطوم شرق للتوجيه والإرشاد.

وكانت رياح شديدة مصحوبة بأمطار قد هطلت مساء اليوم على بعض أجزاء الخرطوم، تم بسببها قطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.