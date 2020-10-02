شاهد بالفيديو.. “حميدتي” يفجر مفاجأة حول ارتفاع الدولار الأخير بالسودان

الخرطوم: السوداني

فَجَّر نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” مفاجأة بكشفه عن السبب الحقيقي وراء تدهور سعر العملة مؤخراً في السودان.

مبيناً بأن تدبير الحكومة لأموال التعويضات للأمريكيين، بالشراء من السوق الموازي، هو من أسهم بشكل كبير في رفع أسعار الدولار مؤخرا.

وقال “حميدتي” خلال مقابلة أجرتها معه قناة “سودانية 24” بمقر اقامته بمدينة جوبا اليوم الجمعة “تجهيز مبالغ التعويضات للأمريكيين ليهو أثر كبير جدا في رفع الدولار في السودان”.

مضيفاً ” شراء الدولار والذهب من الخرطوم، لكي تتحصل على 330 مليون دولار، مردفاً تجيبها من وين عشان كده رفعت أسعار الدولار في السودان”.

وكانت أسعار الدولار و العملات الأجنبية قد ارتفعت أمام الجنيه، منذ اسبوعين بشكل جنوني بالسوق الموازي في السودان، ليصل من أقل من 200 جنيه، إلى أكثر من 250 جنيه في ارتفاع قياسي غير مسبوق.