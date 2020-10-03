(14) حالة إصابة يومياً و (59) ألف إصابة بالإيدز بالبلاد.

الخُرطوم: اليسع أحمد.

كشف رئيس الجمعية السودانية لرعاية المُتعايشين مع فيروس الإيدز بولاية الخرطوم فتح الرحمن المَبَزَّع أن السودان يُعد ثالث دولة حسب آخر إحصائية عالمية للعام (2019) في تزايد أعداد الإصابات بفيروس الإيدز تتقدمه دولتا باكستان وإيران بمعدل إصابة بلغت (0،24 ٪).

وأكد المَبَزَّع في تصريح خاص لــ (السُّوداني) أن عدد حالات الإصابة بفيروس الإيدز للعام الماضي بلغ(5.200) حالة إصابة بفيروس الإيدز بمعدل (14) حالة إصابة يومياً، ونوه إلى أن عدد الوفيات للعام الماضي بلغ (2.400) حالة وفاة، مُشيراً إلى أن إجمالي عدد إصابات الإيدز بالبلاد وصلت (59) ألف إصابة منها (29) ألف إصابة للرجال، و (26) ألف إصابة للنساء، و (4.200) إصابة للأطفال، وأكد أن عدد من يتلقون العلاج بمراكز الإيدز بالعاصمة والولايات (11) ألف مُصاب، وطالب جهات الاختصاص بالاهتمام بقضايا مُصابي الإيدز، وتوعية المُجتمع بخطورة المرض وكيفية التعامل معه تفادياً للوقوع في فخ شبكات الاحتيال التي تَدَّعي علاجهِ، وأوضح المَبَزَّع أن نسبة العلاج لفيروس الإيدز صفرية و لايوجد علاج للمُصابين نهائياً، لافتاً إلى انقطاع عدد كبير من المُصابين عن العلاج بالمراكز وهرولتهم نحو شبكات العلاج بالأعشاب ومراكزها بالخرطوم.