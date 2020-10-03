في جولة لـ(السوداني) إنعدام غاز الطبخ منذ شهر بالنيل الأبيض

النيل الابيض :سوسن محمدعثمان

كشفت جولة لـ(السوداني) بعدد من مدن ولاية النيل الأبيض ، ارتفاع أسعار السلع وإنعدام غاز الطبخ لشهر ، فيما قال مدير إدارة النقل والبترول بالولاية مجدي محمد ميرغني لـ(السوداني) أإن السلطات الاتحادية لاتوفر حصة الولاية كاملة (600) ألف طن بينما تمنح الولاية 520 طناً اي 10 أسر لكل أسطوانة غاز ، واوضح انه يتابع مع الجهات المختصة كل اسبوعين دون جدوى .

وتشهد أسواق الولاية تراجعاً في القوة الشرائية بما فيها الضرورية وركود الاسواق.

وقالت الموظفة اعتدال عبدالوهاب لـ(السوداني) إن الزيادة في السلع تفوق امكانية المواطن وكل تاجر يبيع على هواه، مشيرة الى ان علبة الصلصة كانت بسعر ١٣٠جنيه وقفزت لـ ١٦٠جنيه ورطل الزيت من ٢٢٠جنيه إلى سعر ٢٤٠جنيه وملوة البصل من ١٢٠-١٨٠-٢٢٠ واليوم بسعر ٣٠٠ جنيه كيلو السكر من سعر ٩٠جنيه إلى ١٥٠جنيه في وجود ٣مصانع للسكر