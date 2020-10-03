الجزيرة: مطالبة بتخصيص 70% من وظائف المشروع لأبناء الولاية

الخرطوم : رحاب فريني

اوصت ورشة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2020م التي نظمها تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل بودمدني امس اوصت بضرورة توافق جميع المزارعين على قانون موحد للمشروع يتضمن حلولاً لملاك الأراضي وأن يحدد العلاقة بين المزارعين وحكومة الولاية و عدم تسييس المشروع وألا يحمل القانون أي صفة أو لون سياسي وأن يستصحب الرؤى المستقبلية وأهداف المشروع وخطط واستراتيجيات الدولة ، بجانب التأكيد على دور واستقلالية وزارة الري ومراجعة ودراسة أثر القوانين السابقة على المشروع قبل استصدار قانون جديد ، ووضرورة أن يتضمن بعض النواحي الاقتصادية والاجتماعية وإلغاء البند الخاص بتخصيص الحواشات وتنوير المزارعين بمقترح القانون لإبداء الرأي واستفتائهم حوله وتحديد نسبة 65% – 70% من الوظائف لأبناء وبنات الجزيرة وأن يكون في هذه النسبة تمييز إيجابي للمرأة.