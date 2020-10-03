(السوداني) تكشف حساب تعويضات الضحايا خارج الولايات المتحدة

الخرطوم: مجدي عبد العزيز

أفادت متابعات (السوداني)، أن الحساب البنكي الذي أودع فيه السودان، مبالغ تعويضات ضحايا المدمرة كول وتفجيرات سفارتي الولايات المتحدة بنيروبي ودار السلام، فتح خارج الولايات المتحدة وذلك وفقاً للاتفاق الذي توصّل إليه الجانبان السوداني والأمريكي في المفاوضات الجارية حول رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

وأكدت متابعات (السوداني) ان الحساب المعني يعتمد بتوقيعين أحدهما للجانب السوداني والآخر للجانب الامريكي، وحسب الاتفاق لن يتم تحريك الحساب لصالح ملف الضحايا إلا بعد صدور القرار التنفيذي المُتوقع برفع اسم السودان من ما يُعرف بالقائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.