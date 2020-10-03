المحامي عثمان البصري عضو لجنة المفقودين لـ(السوداني).. اكثر من (90)% من المفقودين شباب

حوار : وجدان طلحة

رجال ونساء يذرفون الدموع بغزارة وقلوبهم أدماها الألم .. بحثون عن أبنائهم في المستشفيات والسجون ، ذهبوا للمشارح بخطى حزينة رغم ذلك لم يجدوهم ، بحثوا في سجلات اقسام الشرطة وغابت اسماؤهم عن السجلات ، رفعوا الأكف إلى الله بأن يعيد عليهم فلذات اكبادهم ، ووضعوا آمالهم في لجنة المفقودين التي كونها النائب العام لذات الغرض ، ومايزالوا ينتظرون .. سألت (السوداني ) عضو لجنة المفقودين عثمان البصري عن بعض المحاور في هذا الملف فرد بهذه الإجابات .

كيف تكونت لجنة المفقودين ؟

اللجنة تكونت بالقرار رقم (9) من النائب العام بناء على سلطاته في المادة (30) من قانون النيابة العامة ، وتم منحها سلطات النيابة العامة .

متي بدأت عملها ؟

قبل اكثر من 6 اشهر

هل لديها مقر ثابت وتعقد اجتماعات بصورة دورية؟

اللجنة تجتمع اسبوعيا في قاعة النيابة العامة .

تتكون اللجنة من قانونيين ؟

تتكون من ممثلين لـ13 مؤسسة .

ماهي ؟

قانونيون، ممثلون من النيابة ، الطب العدلي، الشرطة ،لجنة حقوق الانسان بوزارة العدل ، اسر المفقودين وممثل لمبادرة مفقود ، ممثل لوحدة العنف ضد المرأة ، وطبيب .

هل لديكم احصائية بعدد المفقودين ؟

لم تكتمل الاحصائيات حتي الآن .

لماذا ؟

عندما استلمت اللجنة عملها بعد مرور 7 اشهر من مجزرة فض الاعتصام كانت المعلومات بالنسبة اليها ضعيفة ، وماتزال تجمع المعلومات ، كما ان جائحة كورونا ادت الى البطء في العمل .

العمل مايزال بطيئا ؟

لا .. قطعنا شوطا مقدرا .

بنسبة كم بالمائة ؟

لا استطيع ان اذكر نسبة معينة ، لكن اللجنة نقلت (رفاتين) اثنين مجهولي الهوية من ولاية نهر النيل للخرطوم يعتقد انهما لمفقودي فض الاعتصام .

ثم ماذا ؟

تم فحص (دي إن اي) ووجهنا الاسر للفحص ، وحضرت أسر من الجزيرة للفحص على نفقة اللجنة ، وتم التواصل كذلك مع اسرة بالمملكة العربية السعودية عبر السفارة هناك وتم فحص (الدي ان اي) وارساله للخرطوم.

هل تم فحص الجثث التي كانت بمشرحة امدرمان ؟

نعم ، عددها 25 جثة تم اخذ عينات منها قبل دفنها .

ولم تظهر النتائج حتى الآن ؟

ننتظر تقريرا من الادلة الجنائية .

هل تم تحديد موعد لإصدار التقرير ؟

الامر يتوقف على الادلة الجنائية .

يوجد مفقودون في السجون ؟

العائدون من السجون لم نستطع اجراء مقابلات معهم لان حالتهم الصحية لم تتحسن ، وآخرون رفضت اسرهم خوفا عليهم من الاغتيالات .

هل عددهم كبير ؟

غير قليل .

علاقتكم باسر المفقودين ضعيفة ؟

ليست ضعيفة ولديهم ممثل في اللجنة ، واذا كان لديهم اي شيء يكون عبر ممثليهم باللجنة او مبادرة مفقود .

هل لديكم تنسيق مع مراكز حقوق الانسان ؟

لوقت قريب كنا نعمل بالآيات الوطنية ، وقبل اسابيع تم تنظيم ورشة عن الاختفاء القسري بالتعاون مع المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام واسر المفقودين ومبادرة مفقود .

يوم المقفود العالمي كان قبل فترة ، لكنه لم يجد بعدا اعلاميا ؟

تمت الدعوة للمقرر السامي لحقوق الانسان بالخرطوم وللاعلاميين ، لكن ستنظم اللجنة مناشط عن الاختفاء القسري في الفترة القادمة .

ظلت اللجنة تتعرض للانتقادات ؟

نحن بدأنا عملنا من (الصفر) ، صحيح قضية الاختفاء القسري موجودة منذ فترة ،لكن لا يتم التعامل معها عبر لجنة محددة ، ولا توجد شرطة او نيابة مدربة على الاختفاء القسري .

ماهي الاماكن التي يتم البحث فيها عن المفقودين ؟

مشارح، مستشفيات ، معتقلات ، ونتحرى عن اي معلومة او خبر قبل الذهاب إلى الاماكن التي يوجد بها مفقودون .

هل صحيح ان اغلب المفقودين من شريحة الشباب ؟

اكثر من (90)% من المفقودين شباب

هل لديكم بلاغات عن نساء مفقودات ؟

لا توجد نساء ، إحدى النساء تم العثور عليها بأطراف امدرمان وهي الآن تخضع للعلاج ، وعادت الي اسرتها قبل تكوين اللجنة .

هل يوجد اطفال ؟

لا .

هل ماتزال اللجنة تتلقى بلاغات من الاسر حول اختفاء ابنائها ؟

نعم ، احد الآباء وجد ركشة ابنه في القيادة العامة وابنه مختفي ، هو من إحدى الولايات قبل أن يحضر للجنة اشتكى للسلطات في الولاية .

هل توجد صعوبات تواجه عمل اللجنة ؟

طبعا .

ماهي ؟

نحتاج لمعينات حديثة للبحث عن جثامين في قاع النيل ، واجهزة حديثة للكشف عن مقابر جماعية لمفقودين .

هل تعرضت لتهديد ؟

لا .