المحامي عثمان البصري عضو لجنة المفقودين لـ(السوداني).. اكثر من (90)% من المفقودين شباب

حوار : وجدان طلحة
رجال ونساء يذرفون الدموع بغزارة وقلوبهم أدماها الألم .. بحثون عن أبنائهم في المستشفيات والسجون ، ذهبوا للمشارح بخطى حزينة رغم ذلك لم يجدوهم ، بحثوا في سجلات اقسام الشرطة وغابت اسماؤهم عن السجلات ، رفعوا الأكف إلى الله بأن يعيد عليهم فلذات اكبادهم ، ووضعوا آمالهم في لجنة المفقودين التي كونها النائب العام لذات الغرض ، ومايزالوا ينتظرون .. سألت (السوداني ) عضو لجنة المفقودين عثمان البصري عن بعض المحاور في هذا الملف فرد بهذه الإجابات .
كيف تكونت لجنة المفقودين ؟
اللجنة تكونت بالقرار رقم (9) من النائب العام بناء على سلطاته في المادة (30) من قانون النيابة العامة ، وتم منحها سلطات النيابة العامة .
متي بدأت عملها ؟
قبل اكثر من 6 اشهر
هل لديها مقر ثابت وتعقد اجتماعات بصورة دورية؟
اللجنة تجتمع اسبوعيا في قاعة النيابة العامة .
تتكون اللجنة من قانونيين ؟
تتكون من ممثلين لـ13 مؤسسة .
ماهي ؟
قانونيون، ممثلون من النيابة ، الطب العدلي، الشرطة ،لجنة حقوق الانسان بوزارة العدل ، اسر المفقودين وممثل لمبادرة مفقود ، ممثل لوحدة العنف ضد المرأة ، وطبيب .
هل لديكم احصائية بعدد المفقودين ؟
لم تكتمل الاحصائيات حتي الآن .
لماذا ؟
عندما استلمت اللجنة عملها بعد مرور 7 اشهر من مجزرة فض الاعتصام كانت المعلومات بالنسبة اليها ضعيفة ، وماتزال تجمع المعلومات ، كما ان جائحة كورونا ادت الى البطء في العمل .
العمل مايزال بطيئا ؟
لا .. قطعنا شوطا مقدرا .
بنسبة كم بالمائة ؟
لا استطيع ان اذكر نسبة معينة ، لكن اللجنة نقلت (رفاتين) اثنين مجهولي الهوية من ولاية نهر النيل للخرطوم يعتقد انهما لمفقودي فض الاعتصام .
ثم ماذا ؟
تم فحص (دي إن اي) ووجهنا الاسر للفحص ، وحضرت أسر من الجزيرة للفحص على نفقة اللجنة ، وتم التواصل كذلك مع اسرة بالمملكة العربية السعودية عبر السفارة هناك وتم فحص (الدي ان اي) وارساله للخرطوم.
هل تم فحص الجثث التي كانت بمشرحة امدرمان ؟
نعم ، عددها 25 جثة تم اخذ عينات منها قبل دفنها .
ولم تظهر النتائج حتى الآن ؟
ننتظر تقريرا من الادلة الجنائية .
هل تم تحديد موعد لإصدار التقرير ؟
الامر يتوقف على الادلة الجنائية .
يوجد مفقودون في السجون ؟
العائدون من السجون لم نستطع اجراء مقابلات معهم لان حالتهم الصحية لم تتحسن ، وآخرون رفضت اسرهم خوفا عليهم من الاغتيالات .
هل عددهم كبير ؟
غير قليل .
علاقتكم باسر المفقودين ضعيفة ؟
ليست ضعيفة ولديهم ممثل في اللجنة ، واذا كان لديهم اي شيء يكون عبر ممثليهم باللجنة او مبادرة مفقود .
هل لديكم تنسيق مع مراكز حقوق الانسان ؟
لوقت قريب كنا نعمل بالآيات الوطنية ، وقبل اسابيع تم تنظيم ورشة عن الاختفاء القسري بالتعاون مع المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام واسر المفقودين ومبادرة مفقود .
يوم المقفود العالمي كان قبل فترة ، لكنه لم يجد بعدا اعلاميا ؟
تمت الدعوة للمقرر السامي لحقوق الانسان بالخرطوم وللاعلاميين ، لكن ستنظم اللجنة مناشط عن الاختفاء القسري في الفترة القادمة .
ظلت اللجنة تتعرض للانتقادات ؟
نحن بدأنا عملنا من (الصفر) ، صحيح قضية الاختفاء القسري موجودة منذ فترة ،لكن لا يتم التعامل معها عبر لجنة محددة ، ولا توجد شرطة او نيابة مدربة على الاختفاء القسري .
ماهي الاماكن التي يتم البحث فيها عن المفقودين ؟
مشارح، مستشفيات ، معتقلات ، ونتحرى عن اي معلومة او خبر قبل الذهاب إلى الاماكن التي يوجد بها مفقودون .
هل صحيح ان اغلب المفقودين من شريحة الشباب ؟
اكثر من (90)% من المفقودين شباب
هل لديكم بلاغات عن نساء مفقودات ؟
لا توجد نساء ، إحدى النساء تم العثور عليها بأطراف امدرمان وهي الآن تخضع للعلاج ، وعادت الي اسرتها قبل تكوين اللجنة .
هل يوجد اطفال ؟
لا .
هل ماتزال اللجنة تتلقى بلاغات من الاسر حول اختفاء ابنائها ؟
نعم ، احد الآباء وجد ركشة ابنه في القيادة العامة وابنه مختفي ، هو من إحدى الولايات قبل أن يحضر للجنة اشتكى للسلطات في الولاية .
هل توجد صعوبات تواجه عمل اللجنة ؟
طبعا .
ماهي ؟
نحتاج لمعينات حديثة للبحث عن جثامين في قاع النيل ، واجهزة حديثة للكشف عن مقابر جماعية لمفقودين .
هل تعرضت لتهديد ؟
لا .