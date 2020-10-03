طلابنا وسنوات الضياع!!

زوايا المرايا..د.زينب السعيد

لم يدفع أحد ثمن هذه (التغييرات السياسية المفصلية) التي حدثت في السودان بعد ثورة ديسمبر اكثر من الطلاب! صحيح أن الأوضاع المتردية على كافة الأصعدة طالت كل الشعب السوداني واصابته في معاشه وحياته إلا أن (الطلاب) زاد كيل مواجعهم، والشهور تمضي، والمسببات تنقضي، وهم في (وضع طيران )، محلك سر، وهم خارج الخدمة تتسرب السنوات من بين أيديهم، وتضحي الأحلام اشبه بالسراب.

هم يدفعون ثمن فشل الساسة، وبحثهم عن شماعات يعلقون عليها قصورهم، وعدم قدرتهم على اضافة (نقطة في بحر التعليم) ..هم فقط يجيدون التصريحات الرعناء ولا يملكون الشجاعة للاعتراف بفشلهم أو تقديم استقالاتهم عل السودان يمن بغيرهم يكونون اكثر قدرة ومعرفة للخروج من عنق الزجاجة.

.. وعلى الرغم من الوضع المزري للتعليم (عام وعالي) في عموم السودان، إلا أن بعض الجامعات (الخاصة) استدركت وواكبت العالم المفتوح الذي يسير بخطى متسارعة، ويعرف كيف يدير الأزمات ويبحث عن البدائل (الحديثة) ، ليلحق بالركب. وعادت للدراسة (اون لاين) وفق نهج مخطط ومرسوم بعناية (جامعة الأحفاد، جامعة العلوم الطبية والتكنلوجية نموذجا) …

فما بال بقية الجامعات وعلى رأسها ام الجامعات (جامعة الخرطوم) تقف عاجزة لا حيلة لها، لا خطة، ولا حتى بصيص امل لعودة الطلاب المتكدسين (دفعة فوق اخرى سيما كلية الطب) ؟!!!

ولا زالت تحت تأثير (الجائحة الصحية) ؟ والبلاد قد أعلنت رفع الحظر، ومراكز العزل انفض سامرها، وعادت الحياة إلى طبيعتها (من قبل رفع الحظر) ؟..

ام هي تحرزات سياسية خوفا من غضبة الطلاب لتردي الاوضاع الاقتصادية والأمنية؟ ..

إن العالم المفتوح عبر الأثير يا سادة لا يحتاج إلا لكبسة زر ليجتمع الناس أو ليتفرقوا، وإن ذات الأوضاع الاقتصادية يعيشها الطلاب داخل اسرهم ويزيد عليها الشعور بالإحباط والفراغ والكآبة فتغلي النفوس كالمرجل، وحينها ستزيد احتمالية الانفجار اكثر منها إذا عاد الطلاب للدراسة..

إن فشل الحكومة في توفير مرتبات اساتذة الجامعة وتوفيق اوضاعهم يدفع ثمنه طلابنا سنوات غوالي من اعمارهم الندية التي انقضت بمسببات من السهل تجاوزها إذا وجدت ادارات رشيدة وحكيمة تعرف كيف تدير الأزمات، وإلا فلتقتبس تجربة الدراسة عن بعد ولو مؤقتا فالذي يمضي من الزمن لا يعود..

زاوية قبل الأخيرة..

الإضراب سلاح بعد استنفاذ كافة الأسلحة، فلماذا يدعو تجمع اساتذة الجامعات لإضراب وهم في الأساس (مضربون طبيعي)؟

زاوية اخيرة..

قرأت بوستاً لطالبة دخلت كلية الطب في العام ٢٠١٤،وحتى الآن تنتظر أن تفتح الجامعة لتصل إلى المستوى الخامس، ألمني تحسرها على سنوات الضياع..وألمني أكثر، أن تكون مصائرنا تحت رحمة عقول متحجرة في عالم لا يعرف الثبات.