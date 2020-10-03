جوبا تحتفل بتوقيع السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح

جوبا: أم سلمة العشا

بدأت صباح اليوم السبت، فعاليات الاحتفال بتوقيع السلام النهائي بالعاصمة الجنوبية جوبا بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح، وسط حضور دولي وأفريقي وأجنبي ومحلي.

واحتضنت ساحة الحرية المخصصة للاحتفال، كافة الحضور والضيوف بمكوناتهم المختلفة، من حركات الكفاح المسلح وغير المسلح والجبهة الثورية، شكّل جميعهم حضوراً باكراً، حيث امتزجت الألوان الزاهية تمايلاً بعزف موسيقى السلام وترديد الشعارات الحماسية على شاكلة (حرية.. سلام وعدالة).

كما بدأت الوفود الأجنبية الدولية في الوصول إلى مقر الاحتفال بمشاركة المنظمات والبعثات الدولية وسفراء الدول.

وانطلقت فعليات الاحتفال،

تعبيراً عن فرح السلام الذي عبّر عنه الشعب الجنوبي وحكومته باعتباره الراعي الرسمي لمفاوضات الحكومة وحركات الكفاح المسلح عبر وساطة جنوبية، لعبت دوراً كبيراُ ومهماً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، واستطاعت لَم شملهم رغم التباعُد والتشظي الحاصل، برئاسة توت قلواك، ونجحت في طرح مبادرة من قِبل رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت الذي وضع أسس المبادرة لجمع ولَم الفرقاء بأن يقولوا لا للحرب نعم للسلام.