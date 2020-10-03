عاجل| بالصور ومقاطع الفيديو.. بدء مراسم توقيع سلام السودان بمدينة جوبا

الخرطوم: السوداني

بدأت في عاصمة جنوب السودان، السبت، مراسم توقيع اتفاق جوبا للسلام بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة، وسط حضور دولي وأفريقي وعربي.

وحضر مراسم توقيع اتفاق السلام في جوبا، رؤساء كل من تشاد وجيبوتي والصومال، بجانب رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتي، والمبعوث الأمريكي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.

وبهذا يطوي الاتفاق دوامة من الحروب والنزاعات امتدت لسنوات طويلة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وخلفت آلاف الضحايا ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد.

وشدد عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي، ضيو ماطوك، على ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية لعودة النازحين واللاجئين، وتعويضات المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.

وأكد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية.