مذكرة للشرطة لايقافها مجلس المريخ يعلن اكتمال إجراءات قيام الجمعية اليوم الجماهير تهدد.. وسوداكال يرفض التنازل

الخرطوم : السوداني

تعقد اليوم باستاد المريخ فعاليات الجمعية العمومية لتأكيد إجازة النظام الأساسي التي عتزم مجلس إدارة المريخ إقامتها رغما عن قرار اتحاد الكرة الصادر بتعليق إجراءاتها.

وكان رئيس المريخ سوداكال، وعدد من أعضاء مجلسه أكدوا الحصول على إذن مسبق من رئيس الاتحاد شداد بقيام الجمعية مؤكدين بأن الرجل أكد عدم وجود أي جهة تمنع إقامتها.

وبالمقابل هددت أعداد من جماهير المريخ بفض الجمعية وعدم إقامتها وأكدوا التواجد مبكراً اليوم ( السبت) بملعب المريخ مشيرين إلى أن ما يحدث لا علاقة له بالقانون من قريب أو بعيد.

يأتي ذلك في وقت دفع فيه بعض أقطاب المريخ وأعضاء الجمعية العمومية بمذكرة عاجلة لقوات الشرطة من أجل التدخل، ومنع قيام الجمعية لما أسموه الخرق القانوني الواضح فيها والتهديدات الأمنية التي يمكن أن تصاحب قيامها.

وبالمقابل أكمل مجلس الإدارة كافة إجراءات قيام الجمعية وتم إنشاء صالة متحركة بملعب النادي لاستضافة مراسم انعقاد الجمعية اليوم.