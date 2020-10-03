القيادي في الائتلاف الحاكم “وجدي صالح” ينعي والدته التي رحلت اليوم

الخرطوم: السوداني

نعى القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير الأستاذ “وجدي صالح” والدته التي غيبها الموت صباح اليوم السبت، وخاله الذي رحل يوم أمس الجمعة.

وكتب “صالح” على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

قال تعالى:

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)..

صدق الله العظيم

توفيت صباح اليوم السبت والدتي العزيزة “بدرية صالح عثمان” ،، كما توفي بالامس الخال العزيز “عبدالوهاب صالح” والد الشهيد صالح عبدالوهاب.

نسأل الله أن يسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمنا الصبر والسلوان وحسن العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون.