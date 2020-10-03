محمد عبد الرحمن على بعد خطوات من المولودية

الخرطوم : السوداني

حصلت ( السوداني ) على تفاصيل جديدة بشأن وجهة مهاجم المريخ السابق محمد عبد الرحمن.

وتعاقد محمد عبد الرحمن الغربال خلال وقت سابق مع نادي الأهلي بوعريرج الجزائري، لثلاث سنوات.

وبدأ اللاعب الشهير بالغربال مسيرته بكل قوة مع الفريق الجزائري، وأحرز ثلاثة أهداف قبل أن تلغي رابطة الكرة الجزائرية المسابقات بسبب جائحة كورونا.

وتلقى اللاعب عروضا من عدة أندية عربية، ودخل في مفاوضات مع إدارة ناديه بقية إطلاق سراحه.

وقال مصدر موثوق لـ ( السوداني ) ان مهاجم المريخ السابق اصبح على بعد خطوات من التوقيع لصالح نادي المولودية الجزائري.

وأضاف : ( ممو بات قريبا جداً من الانتقال لمولودية والمفاوضات بين الأخير ونادي بوعريرج وصلت لمراحل متقدمة).

واوضح المصدر بان نادي الاهلي بوعريرج سيلجأ الى اعارة محمد عبد الرحمن للنادي الجزائري لمدة سنتين وهي المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه الحالي.

ولفت المصدر النظر ان خروج اللاعب بشكل نهائي من بوعريرج أي عبر الاستغناء غير وارد في ظل اللوائح التي تنظم الانتقالات بالكرة الجزائرية.

واشار الى ان هناك عقبة وقفت امام بوعريرج بشان امكانية بيع بطاقة مهاجمه لأي من الاندية الجزائرية الاخرى، حيث ان القانون يحرم الأندية من التعاقد مع اي لاعب اجنبي بعمر (27) عاما او ما يزيد.

ولفت الى انه ونظرا للقاعدة السابقة فإن النادي الجزائري سيلجأ إلى التحايل و إعارة لاعبه للمولودية لمدة عامين لإغلاق الملف بشكل نهائي.