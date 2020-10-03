مجلس الهلال يزور أندية الممتاز المقيمة في الخرطوم هذه الأيام

دشن مجلس إدارة نادي الهلال زيارة كل بعثات أندية الدوري الممتاز نهار أمس في إطار التواصل ما بين نادي الحركة الوطنية الهلال وبقية أندية الولايات المقيمة هذه الأيام في الخرطوم لأداء مباريات الدوري الممتاز والذي تقرر أن يكون بنظام التجمع استكمالاً لمباريات الممتاز، هذا وفي إطار توثيق العلائق الطيبة والممتازة بين نادي الهلال وكل أندية الولايات وتعضيد روح التواصل ووفقاً لذلك زار وفد من لجنة التطبيع يضم الأستاذ اسماعيل عثمان السيد نائب الأمين العام، والباشمهندس رامي كمال عضو لجنة التطبيع ونائب رئيس قطاع المنشآت والاستثمار امس الجمعة الموافق 2 أكتوبر، بعثة نادي أهلي مروي ، أهلي شندي ، الهلال الأبيض ، الفلاح عطبرة ، الأمل عطبرة ، الرابطة كوستي، الشرطة القضارف، حي العرب بورتسودان، حيث قوبلت الزيارة بقمة السعادة والشكر والعرفان لرئيس وأعضاء لجنة التطبيع ومتمنين أن يستمر التواصل والتعاون مع نادي الهلال الذي يمثل قمة الرياضة في السودان.