رامي كمال: لجنة عضوية الهلال ستحارب الاستجلاب

أكد المهندس رامي كمال أنه قد تم تكوين اللجنة بواسطة الاتحاد السوداني لكرة القدم مشيرا إلى أن مولانا الطيب العباسي رئيس لجنة العضوية كان على تشاور مستمر معهم كلجنة تطبيع حول الأسماء المرشحة قبل إعلانها مؤكدا أن اللجنة لها مهام محددة حسب تكليف الاتحاد السوداني .

وعن الأسماء التي تم اختيارها قال: ان مولانا العباسي قد حالفه التوفيق في اختيار أعضاء اللجنة التي شملت الخبرة والشباب و وجدت القبول من الشارع الهلالي ككل ولجنة العضوية هي لجنة مستقلة.

وتابع رامي كمال اللجنة ومنذ تعيينها قد عقدت عشرة اجتماعات حتى الآن بدءا بأداء القسم في مكاتب الاتحاد العام حتى إعلان المتطلبات التي يجب أن يوفرها العضو قبل نيل عضويته.

وأضاف: لجنة التطبيع وفرت كل التجهيزات المطلوبة بدءا من المقر إلى الأجهزة والأدوات وبالطبع لا يمكن فصل لجنة التطبيع عن لجنة العضوية لان العلاقة بينهما علاقة عضوية.

وختم كمال حديثه بالقول: مجلس الهلال إلتزام بقرار لجنة الاستئنافات وهو قرار واجب النفاذ، على الرغم التكلفة العالية لطباعة الإيصالات والأرانيك والبطاقه، مؤكدا أن اللجنة اتخذت التدابير الإجرائية اللازمة لمحاربة ظاهرة الاستجلاب والتحشيد في العضوية، وختم: نرجو من الجميع الالتزام بالضوابط والإجراءات الصادرة عن لجنة العضوية ويتوقع أن تشهد العضوية تدافع كثيف بسبب الوعي الكبير الذي شهده الشارع الهلالي في الأخيرة ورغبة الجميع في المشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية المزمع قيامها لتعديل الأساسي مشيرا إلى أنه ستكون عدد من النوافذ للاكتساب والتجديد.