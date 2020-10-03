إبراهومة”: لا نلعب لصالح أيّ منافسٍ في الممتاز

أوضح مدرب الخرطوم الوطني، إبراهيم حسين، أنّ فريقه لا يلعب لصالح أيّ منافسٍ، مبينًا أنّ موقفهم في البطولة يتطّلب منهم تحقيق نتائج إيجابية لصالحهم.

وقال إبراهيم حسين في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ الفوز على الهلال كان تاريخيًا.

وتابع” هذا انتصار تاريخي لأنّه الأوّل لفريقي على الهلال في تاريخ الدوري الممتاز”.

ويشير المدرب الشهير بـ”إبراهومة” إلى أنّ المركز الذي يتواجد فيه فريقه حاليًا لا يليق به، لكنّه أبدى رغبة في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في ما تبقى من مباريات بالدوري الممتاز، ويحتّل الخرطوم الوطني المركز العاشر في مسابقة الدوري الممتاز بعددٍ من النقاط يصل إلى”36″.