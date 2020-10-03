النيابة العامة: نأمل أن تنهي اتفاقية السلام ثقافة الإفلات من العقاب

الخرطوم: السوداني

أعرب ديوان النائب العام، عن أمله في أن تضع اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح اليوم في جوبا، ان تضع لبنات قوية ومستقرة لاحترام حقوق الإنسان، كما أعربت النيابة العامة، عن تطلعها أن يؤسس الاتفاق لعدالة انتقالية تنهي ثقافة العنف وثقافة الإفلات من العقاب، وأكدت النيابة أن سيادة حكم القانون لا يمكن أن يكون بمعزل عن السلام.

وأعلنت النيابة العامة استعدادها للنهوض بواجباتها التي تستلزمها المرحلة الانتقالية وتتهيًأ لاستشراق مرحلة جديدة انفاذاً لسيادة حكم القانون واحترام مواثيق حقوق الانسان التي تضمنتها اتفاقيات السلام.