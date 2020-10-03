توقيع سلام السودان بجوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المُسلّح

جوبا: أم سلمة العشا

وقّعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بالعاصمة الجنوبية جوبا، اتفاق سلام السودان برعاية رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وأعلنت لجنة الوساطة اليوم السبت، مراسم توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، ووقّع عن جانب حكومة السودان النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فيما وقّع كل من د. جبريل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة، والجبهة الثورية مالك عقار، وعن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة خالد جاويش، والجبهة الثورية أسامة سعيد، وعن كيان الشمال محمد سيد أحمد سر الختم،

بينما وقع عن الاتحاد الديمقراطي المعارض في الجبهة الثورية موسى هجو التوم، ووقع عن التحالف السوداني الديمقراطي قوى تحرير السودان الطاهر حجر.

كما وقّع عن حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، فيما وقّع عن الجبهة الثالثة التمازج محمد علي قرشي.

وتم الاتفاق تحت رعاية رئيسي جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت وجمهورية تشاد إدريس ديبي كضامنين أساسيين وراعيين للعملية السلمية.

ووقع رؤساء عدد من الدول كضامنين للاتفاق، من بينها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير موسى فكي كضامن لاتفاق السلام نيابةً عن الأفارقة، بجانب دولة قطر والإمارات، بجانب توقيع دول كشهود للاتفاق ممثلة في مصر ودول أوربية وأفريقية.