البرهان: السَّلام لم يكتمل إلا بتوقيع الحلو وعبد الواحد

جوبا: أم سلمة العشا

أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عدم العودة مرة ثانية للحرب، وعدم الحياد عن طريق السلام، وتعهّد البرهان خلال مُخاطبته احتفال توقيع اتفاق سلام السودان بجوبا اليوم السبت بأن تكون نتائج توقيع السلام دعماً وسنداً للفترة الانتقالية وتحقيق دولة الديمقراطية، وأوضح البرهان أنّ السلام لم يكتمل إلا بتوقيع عبد العزيز الحلو عن قطاع الشمال وعبد الواحد محمد نور عن حركة تحرير السودان، وأضاف أنّ السلام قيمة يجب الالتزام به وأن أهل السودان أهل سلام، وامتدح دور دولة جنوب السودان في استضافة المُفاوضات والمضي بها إلى غاياتها، وثمّن دور الوساطة بتحملها رهق المفاوضات من قبل الجانبين، ووجّه البرهان الدعوة إلى رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت بالحضور إلى الخرطوم لتلقِّي واجب الشكر من الشعب السوداني، وأنهى البرهان كلمته بطلب عزف أغنية “كلنا إخوان.. سُوداني بلدنا”.