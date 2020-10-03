شاهد بالفيديو.. “البرهان” يغني من على المنصة فرحاً بالسلام

الخرطوم: محمد الطاهر

طلب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان من الفرقة الموسيقية بعزف نشيد “سوداني بلدنا و كلنا اخوان” الذي يعبر عن أواصر الاخوة بين الشمال والجنوب، وظهر وهو مرددا له من على المنصة مع الحضور في ختام كلمته، فرحا بتحقيق السلام.

واظهر مقطع فيديو “البرهان” وهو في روح معنوية عالية سعيداً بما تحقق في إطلالة فرحة مبتسمة غير مسبوقة له.

ولاقى المشهد تفاعلا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ غرد “أمين مكي” على تويتر قائلاً: “‏البرهان يكسر رتابة الاحتفال ويخرج عن النص والبروتوكولات مضيفا: سبحـان من زرع السلام فينـا وألف بين قلوبنا، وأبدل لغة السلاح إلى الإلفة والمودة”.